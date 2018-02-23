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Elazığ merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 6 ilde köçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

23 Şubat 2018 18:39

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 6 ilde köçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Elazığ merkezli Van, Ağrı, Bitlis, Bingöl ve Malatya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 13 kişi gözaltına alındı.
Başka illerde yakalanan şüpheliler, Elazığ\'a getirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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