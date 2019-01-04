Elazığ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Elazığ merkezli Adana, Malatya ve Antalya\'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.