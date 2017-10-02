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Elazığ merkezli 4 ilde 'ByLock' operasyonu: 20 gözaltı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 'ByLock' kullandığı tespit edilen, 20 şüpheli gözaltına alındı

02 Ekim 2017 16:02

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda \'ByLock\' kullandığı tespit edilen, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve organize Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütüne üye oldukları ve cep telefonunda \'ByLock\' uygulaması kullandıkları iddiasıyla 4 ilde şüpheliler olduğunu tespit etti. Kaçakçılık ve organize  Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen şüpheliler ile ilgili sabah saatlerinde, Elazığ merkezli, Diyarbakır, İstanbul ve Sivas\'ta eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, getirildikleri Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Elazığ Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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