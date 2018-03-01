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Elazığ merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı 

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ merkezli 23 ilde, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, özel okul ve dershane çalışanlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 42 kişi gözaltına alındı

01 Mart 2018 19:21

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ merkezli 23 ilde, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, özel okul ve dershane çalışanlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 42 kişi gözaltına alındı.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce FETÖ/PDY kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, \"Yürütülen soruşturma neticesinde ilimizde faaliyet gösterirken KHK ile kapatılan okul ve dershane çalışanlarına yönelik olarak 1 Mart\'ta Elazığ il merkezli 23 il de düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 42 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup haklarında adli tahkikat başlatılmıştır\" denildi.
 

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