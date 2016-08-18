Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı

Elazığ'da Emniyet Müdürlüğü binası önünde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama noktasına ambulanslar sevk edildi.

Çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Emniyet binasının yanı sıra çevredeki araçların da büyük hasar gördüğü de ifade ediliyor.

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Varol patlamaya bomba yüklü bir aracın yol açtığını söyledi.

Varol "Ölü ve yaralı konusunda bir bilgi yok. Bombanın şiddetiyle belediyeye atıldı zannettik, arada 5 kilometre mesafe var. Patlama emniyet müdürlüğünün bahçesinde meydana geldi" dedi.

Doğan Haber Ajansı muhabiri ise CNN Türk televizyon kanalında olayı anlatırken "Patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Siyah dumanların yükseldiğini gördük. Çok sayıda yaralı var. Bina harap olmuş durumda, deprem olmuş gibi. Ortalık savaş alanı gibi" dedi.