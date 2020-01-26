Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımlandı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri tarafından hazırlanan Elazığ-Sivrice'de meydana gelen depremin Ön İnceleme Raporu yayınlandı. Raporda depremin Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yıkıcı olması beklenen segmentte meydana geldiği aktarıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Mühendislik Fakültesi Jeofizik ve Jeoloji bölümleri tarafından hazırlanan Ön İnceleme raporunda, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin, özellikle Sivrice, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde çok şiddetli hissedildiği belirtildi.

Depremin odak derinliğinin 20 kilometre olarak ölçüldüğü kaydedilen raporda, bu derinliğin, Sivrice depreminin sığ odaklı bir deprem olduğunu gösterdiği aktarıldı. Raporda, depremin, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana geldiği belirtilerek, "Depremin Sivrice merkezine uzaklığı yaklaşık 23 kilometredir. Depremin oluş zamanından itibaren 1,9'dan büyük 257 artçı deprem meydana gelmiştir. Kırılan fay doğrultu atımlı sol yönlü bir fay olarak göze çarpmaktadır. Artçı deprem dağılımları da fay düzlemi çözümü ile uyumludur." bilgisine yer verildi.

Raporda, depremin Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yıkıcı deprem olması beklenen Pütürge segmenti üzerinde meydana geldiği aktarılarak, ilerleyen günlerde yer bilimciler tarafından yürütülecek jeolojik, sismolojik ve jeodezik yöntemlerin bir arada kullanılması ve disiplinli çalışmalarla bu depremin daha iyi anlaşılacağı vurgulandı.