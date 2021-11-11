Elazığ depreminden sonra yeni evlere yerleştirilen vatandaşa 340 ila 360 bin TL arasında borç çıkartıldı

Elazığ'da 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8’lik depremde ailesini kaybeden depremzedelere devlet tarafından 'hibe' konutlara 340 ila 360 bin TL arasında borç çıkartıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından depremzedelere gönderilen ihtarnamede satış sözleşmelerini imzalamaları imzalamamaları durumunda işgalci olarak nitelenecekleri belirtildi.

Sözcü'nün haberine göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından depremzedelere gönderilen ihtarnamede şunları denildi;

“Elazığ depremin nedeniyle, mağdur olan hak sahiplerine, 17 Şubat 2020 ve 27 Şubat 2020 tarihinde yapılan kura çekilişi yapılmış ve konutlar sözleşme imzalanmadan hak sahiplerine teslim edilmiştir. Elazığ Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1-A blok 10 nolu konutta hak sahibi olduğunuz ve ikamet ettiğiniz, ancak tüm sözlü uyarılara rağmen 01 Mart 2021 tarihinden bugüne kadar sözleşme imzalamadığınız tespit edilmiştir.

Sözleşme imzalamadan konutta ikamet etmeniz işgalci olarak nitelendirileceğinden, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde T. Halk Bankası Elazığ Şubesine giderek hak sahibi olduğunuz konuta ilişkin satış sözleşmesini imzalamanız gerektiği aksi halde hakkınızda yasal işlem tesisi edileceği hususunu ihtaren bildiririm.”

"Elazığ Valiliği bu evleri hibe edileceğini söyledi ancak şimdi de devlet tarafından bir borç çıktı"

Elazığ depreminde Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesi’ndeki Mavi Göl apartmanın yıkılması sonucunda 13 yaşındaki çocuğunu ve eşini kaybeden Meriç Dişli, şöyle dedi:

“Bugün Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğüyle görüştüm il müdürümüz ise TOKİ yetkilisiyle görüştü Cumhuriyet Mahallesinde olan hak sahiplerine 340 ila 360 bin TL arasında bir borç çıkacağını bize iletildi. 24 Ocak 2020 depreminde can kaybı yaşayan ailelere Elazığ Valiliği bu evleri hibe edileceğini söyledi ancak şimdi de devlet tarafından bir borç çıktı.

Evlerimizi teslim aldığımız zaman Bakanlar Kurulu tarafından çıkacak karara göre bu evler bizlere teslim edileceği söylendi. Aradan geçen iki yıl içerisinde sadece bundan 6 ay öncesinde 20 kişiye tebligat geldi bu tebligatları milletvekillerine ve valiliğe illettik. Bizlere bankalara gidip herhangi bir yere imza atmamız gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu sonrasında ise bu borçlandırma girişimi durduruldu. Ama şuan tekrardan tebligatlar gelmeye başladı.

Buradaki insanlar olarak bu parayı nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz. Bu sorunumuzu vali bey, AFAD il müdürü, Çevre Şehircilik ve İklim Müdürüyle görüştük ancak sonuç alamadık. Bu konuyla ilgili milletvekilleriyle de görüştük bize gelen tebligatın kendilerine gönderilmesini isteyip yardım olacaklarını söylediler."