Elazığ depreminde evi yıkılan kişiye belediye, bakanlık ve AFAD tazminat ödeyecek

Elazığ 1. İdare Mahkemesi, depremin ardından evi yıkılan vatandaşın açtığı davada Elazığ Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD'ı tazminata mahkûm etti.

Gazete Duvar’da yer alan Ardıl Batmaz'ın haberine göre, Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8’lik depremde Olgunlar Mahallesi sakini B.A.’nın evi ağır hasar aldı. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından evi yıkılan B.A., avukatı Sadin Koç aracılığıyla ‘kurumların hizmet kusurundan’ ötürü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Elazığ Belediyesi ve AFAD’a tazminat davası açtı. Elazığ 1. İdare Mahkemesi’nde görülen dava dün karara bağlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Elazığ Belediyesi ve AFAD’a 39.944,77 Türk lirası tutarında maddi ve manevi tazminat cezası verildi.

Bilirkişi, davacı B.A.’nın evinin yıkılmasıyla ilgili müteahhittin, “Uygulamanın kalitesi, denetim ve kontrollerin sağlıklı yapılmaması, tasarım, proje ve uygulama aşamasındaki denetimin tam olarak yerine getirilmemesi, yönetmeliğe uygun proje ve hesaplamaların yapılmamış olması sebebiyle %75 kusurlu olduğunu” tespit etti.

“Elazığ Belediyesi’nin tasarım, proje ve uygulama konusundaki denetim görevlerinin tam olarak yerine getirmemesinden dolayı % 20 kusurlu olduğu” belirtilen raporda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plan ve projelendirme konusundaki yeterli denetim görevlerini yerine getirmemesinden dolayı yüzde 3, AFAD’ın ise afet durumu ile ilgili gerekli çalışmaların ve denetimin yapılmamasından dolayı yüzde 2 kusurlu olduğu belirlendi.