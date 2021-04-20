Elazığ’da yoğun olarak kullanılan 3 cadde araç trafiğine kapatıldı

Elazığ’da Koranavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı üç cadde araç trafiğine kapatıldı.



İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında pandemiyle mücadele kapsamında yeni tedbir kararları alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“İlimiz de Koronavirüs salgınını kontrol altında tutmak amacıyla ikinci bir emre kadar 21.04.2021 tarihi itibari ile 09.00-19.00 saatleri arasında, araç trafiğinin yoğun olduğu ve vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği caddelerden, Gazi, Vali Fahribey, Hürriyet Caddeleri sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve gereksiz sokağa çıkmaların önüne geçerek kalabalığın ortaya çıkmasını engellemek amacıyla belirtilen caddelerin geçici bir süreliğine kolluk kuvvetlerince belirlenen noktalardan araç trafiğine kapatılmasına, araç trafiğine kapatılan alanlar içerisine park yasağı uygulanmasına karar verilmiştir”

Kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her ihlal için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.