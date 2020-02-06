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Elazığ’da okulların açılması bir hafta daha ertelendi

06 Şubat 2020 12:04

24 Ocak'ta meydana gelen Sivrice merkezli deprem nedeniyle 10 Şubat'a kadar okulların tatil edildiği Elazığ'da süre uzatıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da eğitim- öğretim yılının ikinci yarısının 10 Şubat'ta başlaması kararı alındı. Ancak Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bugün yaptığı açıklamada, 10 Şubat tarihinden itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 hafta daha ara verildiğini duyurdu.

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