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 Elazığ’da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

06 Temmuz 2021 14:13

Elazığ’da çalıştığı  inşaatın iskelesinden düşen işçi M.G yaralandı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde yapımı devam eden bir bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binanın 1’inci katında çalışan M.G. bir anda dengesini kaybederek düştü. M.G.'nin düştüğünü gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen UMKE ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yaralanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA) 

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