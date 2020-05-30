Erzurum'da iki aile arasında arazi kavgası: 5 ölü, 4 yaralı

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Köyde, jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan 2 kişi aranıyor.

İHA’nın haberine göre bugün öğle saatlerinde Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde şüpheliler İ.Y. ve B.Y. uzun namlulu bir silahla 5 kardeşi kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıya uğrayan kardeşlerin 5'inin de öldüğü bildirildi.

DHA’nın aktardığına göre kavganın arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı ve saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin kaçtığı öğrenildi.