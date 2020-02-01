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Elazığ'da gece saatlerinde 4.5 büyüklüğünde deprem

01 Şubat 2020 06:55

41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremi yaşayan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bu sefer gece saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) verilerine göre, merkezüssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte  ölçülürken, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi. Henüz depremle ilgili, can ya da mal kaybı açıklanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise, depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 6 kilometre olarak duyurdu.

Saat 03.03’te aynı bölgede 4.2’lik bir deprem daha meydana geldi.

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