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Elazığ'da ele geçirilen kimyasal Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi

Dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan ve altın aramada da kullanılan kaliforniyum maddesi olduğu değerlendirilen kimyasal ncelenmek üzere Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.

30 Eylül 2021 14:17

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaliforniyum olduğu değerlendirilen 1 gram kimyasal  madde ele geçirildi. Dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan ve altın aramada da kullanılan kimyasal, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi. 

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ulaşan istihbarat bilgi  sonucu, şüpheli M.K.'nin kaliforniyum maddesini satmak için alıcı aradığı belirlendi. Şüpheliyi takibe alan ekipler, aracına operasyon yaptı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, kaliforniyum olduğu değerlendirilen 1 gram kimyasal madde ele geçirildi. Kimyasal madde incelenmek üzere Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

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