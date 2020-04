Elazığ'da depremzedeler eksi 15 derece soğukla mücadele ediyor

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kenti etkisi altına alan soğuk hava depremzedeler için yaşamı zorlaştırıyor. Dün akşamdan beri yoğun kar yağışı devam ederken, bazı depremzedeler odun, kömür, gıda yardımı sıkıntısı çektiklerini söylerken bazıları çadırlarını terk etti. Yaptıkları başvuru sonrası, yetkililerin "Biz size döneceğiz" dediklerini, ancak yanıt alamadıklarını iddia ettiler.

Eşinin askerde olduğunu ve çocuğuyla mağdur olduğunu belirten Zeynep Uçar,“Odun, kömür, gıda yardımı alamama sıkıntımız var. Çok yere başvuru yaptık ama ‘Biz size döneceğiz, arayacağız’ dediler ama bir gelişme yok. Birçok insan beş yerine on alıyor, on yerine on beş alıyor ama buraya hiçbir yardım gelmiyor”