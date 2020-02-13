Elazığ'da depremzedeler eksi 15 derece soğukla mücadele ediyor

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kenti etkisi altına alan soğuk hava depremzedeler için yaşamı zorlaştırıyor. Dün akşamdan beri yoğun kar yağışı devam ederken, bazı depremzedeler odun, kömür, gıda yardımı sıkıntısı çektiklerini söylerken bazıları çadırlarını terk etti. Yaptıkları başvuru sonrası, yetkililerin "Biz size döneceğiz" dediklerini, ancak yanıt alamadıklarını iddia ettiler.
Eşinin askerde olduğunu ve çocuğuyla mağdur olduğunu belirten Zeynep Uçar,“Odun, kömür, gıda yardımı alamama sıkıntımız var. Çok yere başvuru yaptık ama ‘Biz size döneceğiz, arayacağız’ dediler ama bir gelişme yok. Birçok insan beş yerine on alıyor, on yerine on beş alıyor ama buraya hiçbir yardım gelmiyor” dedi.
Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre zor şartlarda hayatını sürdüren bazı depremzedelerin özellikle ısınma konusunda sıkıntı yaşadığı görüldü. Yetkililer depremzedelerin soğuklardan etkilenmemesi için çalışmalarını hızlandırırken, zaman zaman aksaklıkların yaşandığı görüldü.
Çatalçeşme Mahallesi sakinlerinden Hasan Tekbaş, depremin olduğu günden bu yana kendilerine yeterli yardım gelmemesinden yakındı. Çadırını eski elbiseleri yakarak ısıtmaya çalıştığını söyleyen Hasan Tekbaş,“Sıkıntılarımız çok. Sobamız yok, para yardımı gelmiyor, erzak geliyor ama bize ulaşmıyor. Bunları kim götürüyor, kimlere veriliyor?” diyerek tepki gösterdi.
Gazetecilere polis takibi
Çadırların bulunduğu bölgede polis ekiplerinin herhangi bir olayın yaşanmaması için denetimlerini arttırdığı gözlendi. Bölgedeki çadırları ziyaret eden gazetecilere de GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı. Depremzedeleri ziyaret eden gazetecilere polislerin de eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Elazığ Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile olan kamu personelinin bir gün idari izinli sayılmasına karar verdi.