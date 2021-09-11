Elazığ'da depremden sonra artan ev fiyatları düşmedi; bazı bölgelerde kiralık ev fiyatı 4 bin lirayı aştı!

Elazığ’da geçtiğimiz yıl meydana gelen deprem sonrası fahiş oranda artan kiralık ev fiyatları, kentte 1 yıl içinde binlerce konutun yapılmasına rağmen hâlâ düşmedi. Elazığ'da bazı mahallelerde kiralık ev fiyatları 4 bin lirayı aşarken, yüksek fiyatlar kiracıları kara kara düşündürmeye başladı.



Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8’lik depremde 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü ve 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.



Bu süreç içerisinde kentte kiralık konut fiyatlarında fahiş derecede artış yaşandı. Yapılan ve teslim edilen evlere rağmen kira artışı düşmek yerine hızla yükselmeye devam etti.



Bazı mahallelerde 4 bin lirayı aşan kira fiyatları vatandaşları kara kara düşündürürken Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak, kentte ev sektöründe yüzde 60-70 oranında kira artışının yaşandığını söyledi. (İHA)