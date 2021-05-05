Elazığ'da deprem bölgesine 26 katlı bina!

2020 yılında depremle sarsılan ve 41 kişinin hayatına mal olan Elazığ'da, İl Özel İdaresi ile AKP Elazığ İl Yöneticisi Mustafa Tetik ve MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver'in ortaklığında 26 katlı alışveriş merkezi inşaatı yapılıyor.

Elazığ, 24 Ocak 2020'de 6,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremde 41 kişiyi hayatını kaybetti. 50 bina yerle bir oldu. Binlerce bina ise ağır hasarlı hale geldi.

2019 yılında inşaatına başlanan Alışveriş ve Yaşam Kompleksi'nin alanı daha önce Köy Hizmetleri binası olarak hizmet veriyordu. Köy Hizmetleri kapanınca Elazığ İl Özel İdaresine devredildi. Yüksek binanın yapımına nasıl izin verildiği konusunda bir yetkili, "Projenin imardaki onayı serbest olarak belirtilmiş. Yani yükseklik sınırı yok" dedi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Elazığ'a geçtiğimiz cumartesi günü giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden bu yana yapılan çalışmaları inceledi. Kurum, 26 katlı AVM inşaatını görünce şaşırdı. Parmaklarıyla tek tek kat sayısını tespit etmeye çalıştı.



Kurum'un o bina için yüksek kat çıkıldığı iddiasıyla inşaat çalışmasının durdurulması talimatını verdiğinin bilgisi geldi. Ancak söz konusu bölgede inşaat kat izni ile ilgili belirli bir sayı olmadığı için inşaat durdurulamadı.