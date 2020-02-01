"Elazığ'da çadır kentleri su bastı, odunlar ıslandı, çadırlar kullanılmaz halde"

Elazığ’da dün gece başlayan yağmurun ardından depremzedelerin çadırlarını su bastığı bildirildi. Çadırların kullanılamaz hale geldiği Ataşehir Mahallesi’nde odunlar da ıslandı.
Elazığ’da gerçekleşin depremin üzerinden 1 hafta geçti, dün gece başlayan yağmurla birlikte çadır kentleri su bastı.
Evrensel'den Samim Kerem Sayın, Berfin Güler ve Murat Uysal'ın haberine göre, çadırların kullanılamaz hale geldiği Ataşehir Mahallesi’nde odunlar ıslandığı için ısınma problemi de yaşanıyor.
Ataşehir Mahallesindeki çadır kentte ailesiyle birlikte kalan Abdullah Kolkıran, çadırı su bastığı için çocuklarını başka bir yere götürmek zorunda olduğunu anlattı. Akrabalarıyla birlikte çadırda kaldığını anlatan Kolkıran, “Benim 7 yaşında engelli çocuğum var. Bacanağımın hanımı kanser hastası, ne yapacağız? Battaniyeler döşekler hep şu içinde bunlarda nasıl insan kalacak?” dedi. “Resmen belediye sınıfta kaldı. Buraya çadır kuruyorsun ama kurduğun zaman bir alt yapı yap” diyen Kolkıran, ne yapacaklarını ve kime danışacaklarını bilmediklerini belirtti.