T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ’da artan kira fiyatlarına işlem yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kira fiyatlarındaki artışın takibini yaptıklarını söyledi

29 Ocak 2020 23:27

Elazığ’da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından şehirdeki ev kiralarının iki katına çıkarılması büyük tepkiye neden olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Fırsatçılara gerekli işlemi yapacağız” dedi.

Elazığ'daki depremin ardından evlerinde hasar olan vatandaşlar kiralık ev arayışına girdi. Ancak ev sahipleri kiraları iki katı oranında artırdı.

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal Fırat Televizyonu canlı yayınında açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kira fiyatlarında olan artışın takibini yapıyoruz. Fahiş fiyat artıranlarla ilgili bakanlıklarımız, savcılıklarımız gerekli denetimleri yapıyorlar. Ben Elazığ'ın genelinde olduğunu düşünmüyorum. Belki birkaç fırsatçı çıkabilir. O fırsatçılarla ilgili gerekli işlemi yapacağız” dedi.

ETİKETLER

Murat KurumElazığdepremkira
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24