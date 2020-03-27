Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde deprem

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="content-head">\n<p class="detail-news-spot desktop-spot">Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</p>\n</div>\n<div class="news-body">\n<div class="content-element">\n<p>Kandilli Rasathanesi Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin saati 03.20 olarak açıklanırken derinliği 3.4 km olarak kaydedildi.</p>\n<p>AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>