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Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde deprem

27 Mart 2020 07:24

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin saati 03.20 olarak açıklanırken derinliği 3.4 km olarak kaydedildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

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