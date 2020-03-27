Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin saati 03.20 olarak açıklanırken derinliği 3.4 km olarak kaydedildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.