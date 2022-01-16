Elazığ’da 3.3 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.17'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem sonrası Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sivrice ilçemizde 16/01/2020 tarihinde saat 21.17’de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

(İHA)