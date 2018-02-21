Elazığ Cezaevi'nde işkence iddiası

Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde kalan tutukluların, ailelerine, geçen haftadan bu yana askeri düzende sayım vermeyi reddettikleri için şiddete maruz kaldıklarını anlattığı iddia edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde morlukların oluştuğu belirtilen tutukluların, darp raporu almak için revire götürülmedikleri kaydedildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre tutuklu Çetin Atlan, cezainfaz kurumu memurlarının cuma günü koğuşlarını basarak askeri sayıma girmelerini istediğini iddia ederek; ancak kendilerinin bunu reddettiğini söyledi. Atlan, “Cuma günü gardiyanlar koğuşları bastı. Bize, ayağa kalkıp sayım vermemizi istediler. Ancak biz bunu kabul etmediğimizi söyledik. Bunun üzerine bize bağırarak hakaret etmeye başladılar. Üzerimize coplarla saldırıp ölümcül darbeler vurdular. Hasta ve yaşlı arkadaşlarımıza da coplarla saldırıp zorla ayağa kaldırmaya çalıştılar” ifadelerini kullandı.

Darp olayından sonra odalarına kamera yerleştirdiklerini ifade eden Atlan, “İşkence yapmadıklarını iddia etmek için böyle bir yönteme başvuruyorlar” dedi. 12 Eylül uygulamalarını aratmayan işkencelere maruz kaldığını dile getiren Atlan, “Cezaevinde Esat Oktay’ın ruhu dolaşıyor. Dışarının intikamını tutsaklardan alıyorlar” dedi.

"12 Eylül işkencelerini burada uygulamaya koydular"

Yakınlarına cezaevindeki uygulamalar hakkında bilgi veren Murat Mengüş de cezaevinde yaşadıklarını, “12 Eylül işkencelerini burada uygulanmaya koydular. Bu tarz dayatmaların tek tip elbise uygulamasının provası olduğunu düşünüyoruz” diye anlattı. Mengüş, askeri sayım dayatmasının savcılıklarca, ‘Bakanlıktan gelen genelgeye dayandırıldığını iddia ederek, bunu kabul etmeyeceklerini söyledi.

Şiddete maruz kaldığını iddia edenlerden biri de felçli tutuklu Mehmet Dursun. Dursun da, oturduğu sandalyenin kurum memurları tarafından altından çekildiğini söyledi. Ayakta duramadığını anlatan Dursun, “Gardiyanlar ayağa kalkamayacağımı bilmelerine rağmen zorla beni kaldırmaya çalıştılar. Kalkamayınca sandalyenin ayağını kırdılar ve arkadaşlarımın yardımı sayesinde yere düşmekten kurtuldum” dedi.

Aileler suç duyurusunda bulundu

Cezaevinde yapılan uygulamaya tepki gösteren aileler ise, yakınlarının içeride kendilerinin de dışarıda direneceklerini söyledi. Aileler, tutukluların darp edilmelerine ilişkin Elazığ Ceza İnfaz Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Öte yandan İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nden bir heyet, yaşanılan darp olayına ilişkin bugün Elazığ Cezaevi’ne gidecek. Tutuklular da, insan hakları örgütleri, siyasi partileri ve duyarlı tüm kesimlere duyarlılık çağrısı yaptı.