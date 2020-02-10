Elazığ Cezaevi'nde anneleriyle birlikte kalan çocuklara yeterli gıda verilmediği ortaya çıktı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu'nun çarşamba günü yapacağı toplantıda, Elazığ'da bulunan cezaevlerine yönelik incelemeler görüşülecek. Komisyon üyesi milletvekilleri tarafından hazırlanan raporda çok sayıda ihlal tespit edildi.

Cezaevlerine yönelik incelemeler yapan iktidar ve muhalefet milletvekilleri, Elazığ'da işkence ve kötü muamele yaşandığına yönelik iddialara dikkat çekti. Milletvekillerinin tespitine göre, cezaevinde anneleri ile birlikte tutulan çocuklara yeteri kadar yemek verilmiyor.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Elazığ'daki mahkûmların şikâyetlerine dikkati çeken raporda kapasite üzerinde hükümlü ve tutuklu bulundurulmasının fiziki koşullarda yetersizliğe neden olduğu, yemek çeşitliliğinin ve yemek ile ekmek miktarının, verilen sıcak su ve soğuk su miktarının arttırılması, özellikle ağır hastaların tedavi ve sevklerinde sürecin hızlandırılması gerektiği, meslek edindirme kursu ve sosyal faaliyetlerin artırılması gerektiği tespitlerine yer verildi.

Eşleriyle görüşemiyorlar

Elazığ'da bulunan cezaevlerine yönelik yapılan incelemelerin ardından kaleme alınan raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Öncesinde 1 saat olan açık görüşlerin 30 dakika ile sınırlandırıldığı ancak fiili olarak 20-25 dakika açık görüş yapılabildiği, görüşe gelenlerin çıplak aramaya tabi tutulduğu ve kötü muameleye maruz bırakıldıkları ve nakil taleplerinin karşılanmadığı, eşiyle aynı kurumda olanların ayda bir olan açık görüş hakkını eşiyle yahut ailesiyle görüşmek yönünde tercihli olarak kullanabildiği, birlikte görüşmeye izin verilmediği tespit edilmiştir.

Kampüste yer alan ceza infaz kurumlarında kapasite üstünde hükümlü ve tutuklu barındırıldığı görülmekle birlikte bu durumun beraberinde getirdiği sorunların aşılması amacıyla yapılan yeni yatırımların özellikle fiziki imkân ve koşulların düzeltilmesinde önemli bir ihtiyacı karşılayacağı düşünülmektedir."