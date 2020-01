Elazığ Belediyesi'nin 300 personeli, gönüllü askerlik başvurusunda bulundu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Belediyesi\'nde görevli 300 personel, ellerinde Türk bayrakları ile askerlik şubesine gelerek, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde teröristlere yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için Elazığ Belediyesi\'nde çalışan 300 kişi, askerlik şubesine başvurdu. Kent merkezindeki askerlik şubesine ellerinde Türk bayraklarıyla gelen 300 personel, gönüllü askerlik için sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Harekata katılmak için başvurunların evrakını askerlik şubesi yetkilileri teslim aldı. Başvuruların ardından askerlik şubesi önünde açıklamada bulunan Elazığ Belediyesi Kontrol Şefi Bedri Genyüz, bugün 300 arkadaşıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teröre karşı gösterdiği kararlı tutum doğrultusunda TSK\'nın düzenlediği, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulunduklarını söyledi. Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Genyüz, \"Kahraman ordumuz bölücü terör örgütlerine karşı destansı mücadelesini sürdürüyor. Bizler bu ülkenin her bir ferdi olarak kahraman ordumuzun yanındayız. Ülkemizi tehdit eden her türlü terör unsura karşı milletçe ayaktayız. İstiklalimiz ve istikbalimiz için her zaman kıyamdayız\" dedi.

\'PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ\'

Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Karaaslan ise, personelin gösterdiği bu duyarlılıktan ötürü teşekkürlerini ileterek, \"Kendi düşünceleri ile Afrin’de kahraman Mehmetçiğimizin düzenlediği harekata destek olmak ve manevi anlamda güç vermek amacıyla gönüllü askerlik yapmak için personelimiz başvuruda bulundu. Personelimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum\"dedi.

\'SEVE SEVE ASKERE GİDERİM\'

Gönüllü askerlik başvurusunda bulunan belediye çalışanı Bedri Yılmaz de, \"Vatanım ve milletimiz için seve seve askere giderim. Şu an bıraksalar işimi gücümü bırakıp giderim.Yeter ki; terör örgütleri bizim bayrağımızı yere indirmesin\" diye konuştu.

\'ASKERİMİZE DESTEK İÇİN GELDİK\'

Gönüllü askerliğe gitmek isteyenler arasında bulunan Sait Çelik ise, askerlere destek olmak için burada olduklarını ifade ederek, \"Şu an savaş için canımızı feda ediyoruz. Askerlerimiz zorluklar ile mücadele ediyor. Bizler de askerimize destek için geldik. İnşallah ordumuz başarılı olarak geri döner\" diye konuştu.

\"AİLEMLE ASKERE GİTMEYE HAZIRIM

Belediye personeli Necati Altunbaş da, ailesiyle birlikte askere gitmeye hazır olduğunu dile getirerek, \"Biz bugün Afrin’deki askerlerimize destek olmak için buradayız. Her an askere hazırız. Vatanımız için elimizden ne geliyorsa yaparız. Vatan bölünmez, şehitler ölmez. Vatan için ölmek şarttır. Şu an askere çağrılsam ailemle hemen giderim. Bu nedenle askerlik dilekçesi vermek için buradayım\" dedi.



