Elazığ Belediyesi, 12 yıl önce kapattığı Halk Ekmek fabrikasını yeniden kuruyor

AKP'li Elazığ Belediyesi, 12 yıl önce kapattığı Halk Ekmek fabrikasının benzerinin kurulması için karar aldı.

AKP'li Elazığ Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Veysi Toptaş, birçok kentte belediyeler aracılığıyla hayata geçiren Halk Ekmek fabrikasının Elazığ'da da yeniden kurulması için meclise önerge verdiklerini söyledi. Toptaş, önergenin kabul edilerek hukuk komisyonuna gönderildiğini meclisten kararın çıkmasının ardından ise Halk Ekmek projesinin hayata geçirileceğini kaydetti.

"Fabrikanın kapasitesi talebe göre belirlenecek"

Sözcü'nün haberine göre, Elazığ’da geçmiş yıllarda halk ekmek fabrikasının olduğunu ancak fabrikada hissedar olan fırıncıların işletme haklarından vazgeçmelerinden dolayı fabrikanın kapandığını belirten AKP Grup Başkanvekili Veysi Toptaş, kurulması planlanan Halk Ekmek fabrikasıyla ilgili şunları söyledi:

"1984 veya 1985 yıllarında fırıncıların hissedar olduğu ve belediyenin ise sembolik bir rakamla ile hissedar olduğu bir ekmek fabrikası vardı. Halk Ekmek fabrikası 2009 veya 2010 yıllarında fırıncılar tarafından işletilmekten vazgeçip belediyenin hissesinin ödemesini yapıp kapattılar. Yeni kurulacak ekmek fabrikası için öncelikle yasal bir çerçeve belirlenmesi gerekiyor. 5293 sayılı yasaya göre; belediye mi? Yoksa iştirakleri bu işi yapabilir mi diye bakılması için, imalat fiyatları ve ürün tedarik ihale şartları hangisinde daha iyi olursa, ona göre bir karar vereceğiz. Bunun kararını verecek olan komisyon da Elazığ Belediyesi Hukuk Komisyonu'dur. Bu karar sonrasında Elazığ Belediyesi halk ekmek fabrikası kuracak. Fabrikanın kapasitesi talebe göre belirlenecek.

"Belediye yaptığı işlerden kar etmek zorunda değil"

Elazığ Belediyesi yaptığı işlerden kar etmek zorunda değil. Halk ekmek projesi, ekonomik durumun iyi olduğu zamanlarda da kötü olduğu zamanlarda da belediyelerin uyguladığı bir sosyal projedir. Fırıncılarla alakalı herhangi bir problem yaşandığında, Halk Ekmek devreye girer. Ucuz ekmek almak isteyenler de Halk Ekmek satış noktalarından ekmeklerini alırlar. Halk Ekmek uygulaması; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 40 yıldır, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ise 30 yıldır uyguladığı projedir. Bizler de meclisten kararı geçirip hemen uygulamaya koyacağız."

"Hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı fabrika kapandı”

80’li yıllarda Anavatan Partili başkan Mustafa Temizer döneminde kurulan ancak çeşitli gerekçelerle 12 yıl önce kapanan Halk Ekmek fabrikasının yönetim kurulu üyelerinden olan Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Hikmet Behçet Susmaz ise eski fabrikanın fırıncılar arasındaki anlaşmazlıklardan kapandığını söyledi.

Susmaz, ”Fırıncıların bir kısmı fabrikaya ortak oldu. Sonrasında fabrikaya ortak olanlarla fırıncılarla olmayanlar arasında rekabet konusunda problemler oldu. Belediye başkanı olduğum dönemde ben de Halk Ekmek fabrikasının yönetim kurulundaydım. Aslında bir o fabrika çok iyi çalışıyordu, vatandaşa ucuz ekmek de temin ediliyordu. Ancak hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı fabrika maalesef kapandı” şeklinde konuştu.