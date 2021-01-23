Elazığ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan Cumhuriyet muhabirine: Gazeteci olduğunuzu anlamıştık zaten, dilekçe verseniz bile verileri paylaşmayacağız

Elazığ depreminin üzerinden 1 yıl geçerken bölgede yaşayan depremzedelerin durumuna ilişkin verileri öğrenebilmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan başvurunun ardından yönlendirilen Elazığ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, “Her bilgi paylaşılmaz” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç, söz konusu haberinde “24 Ocak’ta meydana gelen Elazığ depremi sonrasında bölgede mağdur olan kaç depremzede vardır”, “Konteynırlarda yaşayan depremzedeler için hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılmıştır ve yapılacaktır”, “Depremzedelere yaşamlarını sürdürebilmeleri için nakdi yardım düzenli olarak yapılıyor mu” yönündeki soruların bilgisini almak için aradıkları Elazığ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı telefonuna çıkan görevlinin, ““Sizin gazeteci olduğunuzu anlamıştık zaten. Her bilgi paylaşılmaz. Bana şefim ne söylediyse CİMER’e de yanıt olarak onu gönderdik. Dilekçe verseniz bile verileri paylaşmayacağız” yanıtını verdiğini aktardı.

Elazığ depremi sonrası konteynır kentte yaşayan yurttaşlar ise 1 yıldır hiçbir adım atılmadığığını söyleyerek, “Bitirin evimize geçelim desek de sesimizi duymuyorlar. Depremde ölmedik ama yaşamıyoruz” diyor.