Elano'lu ve Santos'lu Brezilya yenildi

2010 Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri maçında gruptan çıkmayı garantileyen Brezilya, Bolivya'ya deplasmanda 2-1 yenildi.



Fenerbahçe'de de forma giyen Santos'un ilk 11'de başladığı maçta, ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Edgar Olivares ve 30. dakikada Marcelo Martins atarken 'Sambacılar'ın tek golünü 70. dakikada Nilmar kaydetti. Brezilya böylece gruptaki ikinci mağlubiyetini almış oldu.



Galatasaray'a Manchester City'den transfer olan Elano ise 67. dakikada Santos'un yerine oyuna dahil oldu.