-ELANO BREZİLYA'DA AÇILDI ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Galatasaray'da ligde oynadığı 29 maçta 3 gol atabilen Brezilyalı Elano, yeni takımı Santos'da 4 maçta 6 gole ulaştı. Elano, takımının Paulista A1 liginde dün deplasmanda Ponte Preta ile 2-2 berabere kaldığı maçın 40. dakikasında takımının ilk golüne imza attı. Ponte Preta, 22. dakikada Romulo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Elano, Santos'a beraberliği getirdi. 57. dakikada Renatinho ile 2-1 öne geçmesine rağmen Ponte Preta üstünlüğünü koruyamadı ve Santos, 85. dakikada Maikon Leite ile 2-2 beraberliği sağladı. Maça lider başlayan Santos, bu beraberlikle 6. haftada puanını 14'e çıkardı ve 2. sıraya düştü. Elano, takım arkadaşı Maikon Leite ile birlikte 6 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor. Galatasaray'da 29 lig maçında 3 gol atan Elano, sarı-kırmızılı ekipte lig ve kupalarda toplam 44 maçta 8 gol kaydetti.