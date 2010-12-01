Elano 2.9 milyon Euro'ya Santos'a gitti

T24 - Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Elano Blumer, ülkesinin Santos Kulübü'ne transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Elano'nun transferi için Santos Kulübü'nden 2 milyon 900 bin avro bonservis bedeli alınacağı bildirildi.





Açıklamada, oyuncu 31 Aralık 2012'ye kadar başka bir takıma daha yüksek bir bedelle transfer olduğu taktirde, elde edilen karın yüzde 50'sinin de Galatasaray'a ödeneceği kaydedildi.





Elano'nun bu transferle, Galatasaray Kulübü'nden 2010-2011 sezonuyla ilgili olarak tahakkuk etmiş 1 milyon 558 bin 364 avro ve 12 bin ABD Doları'nın yanı sıra 2010-11 sezonu sonuna kadar tahakkuk edecek 1 milyon 200 bin avro ile ilerideki sezonlarda tahakkuk edecek toplam 6 milyon 200 bin avroluk alacağından vazgeçtiği duyuruldu.





Oyuncunun menajerinin de 200 bin avroluk alacağından da vazgeçtiği açıklandı. Bu transferin gerçekleşmesiyle Galatasaray Kulübü taahhütlerinin, toplam 9 milyon 158 bin 364 avro ve 12 bin ABD Doları azaldığı ifade edildi.





Kulüp açıklamasında, Elano Blumer'e bugüne kadar Galatasaray'a vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür edilirken, ''Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz'' denildi.



