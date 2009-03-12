'El Zeydi'yi serbest bırakın'

Uluslararası Gazeteler Federasyonu (FIJ) ile Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Iraklı gazeteci Muntazar El Zeydi'ye eski ABD Başkanı George Bush'a ayakkabısını fırlattığı için 3 yıl hapis cezası verilmesini kınadı ve gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.



FIJ'in internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Irak mahkemesinin kararı orantısız bulunduğu ve kararı protesto ettikleri ifade edildi.



Açıklamada, FIJ Genel Sekreteri Aidan White'ın "gazetecinin ciddi bir hata yaptığı," ancak konunun mahkemeye götürülmeden önce uygun bir şekilde çözümlenebileceğini söylediği belirtildi. Irak'ın olaya verdiği bu tepkinin üzücü olduğunu kaydeden White, gazetecinin affedilmesini istedi.



Iraklı gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulunan FIJ, El Zeydi'nin eyleminin, aralarında gazetecilerin de bulunduğu Irak vatandaşlarının karşılaştığı adaletsizliği protesto eden ümitsiz bir hareket olduğunu ve gazetecinin en kısa zamanda bırakılacağını ümit ettiklerini bildirdi.



Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü de, El Zeydi'ye 3 yıl hapis cezası verilmesini kınadıklarını açıkladı.



RSF'nin açıklamasında, gazetecinin yabancı bir devlet başkanına resmi ziyaret yaptığı sırada saldırılmasıyla ilgili olarak hapse mahkum edildiği, "El Zeydi'nin Bush politikalarına karşı bu tarz bir protesto yolu seçmesinden açıkça üzüntü duyulduğu, ancak bunun hapis cezasının gerekçesi olamayacağı" belirtildi.



RSF, gazetecileri öldürenlerin adalet önüne çıkarılmadığı bir ülkede El Zeydi'ye mahkumiyet verilmesinin müstehziliğine dikkat çekerek, Iraklı gazetecinin serbest bırakılmasını istedi.

