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Dünya

El-Zeydi af diledi mi?

ABD Başkanı George Bush’a ayakkabılarını fırlatan Iraklı muhabir Muntazar El-Zeydi’nin özür dileyip af talep ettiği iddia edildi.

19 Aralık 2008 02:00

ABD Başkanı George Bush’a ayakkabılarını fırlatan Iraklı muhabir Muntazar El-Zeydi’nin özür dileyip af talep ettiği iddia edildi.

Irak Başbakanı El Maliki’nin basın danışmanı, El-Zeydi’nin Başbakan’a bir mektup gönderdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, muhabir mektubunda eylemini “çirkin” olarak nitelendiriyor. Ayrıca, 2005 yılında Maliki ile yaptığı röportajı hatırlatarak, Maliki’den kendisini affetmesini istiyor.
Muntazar El Zeydi’nin ailesiyse, muhabirin asla böyle bir talepte bulunmayacağını savundu.
Ağabeyi, “Onu iyi tanırım, özür dilemez. Eğer böyle bir şey gerçekten olduysa, baskı altında olmuştur” açıklamasını yaptı.

El-Zeydi, pazar gününden bu yana gözaltında tutuluyor. Iraklı yetkililer, muhabirin 15 yıl ceza alabileceğini belirtiyor.

ABD'de pabuç protestosu

Öte yandan, savaş karşıtı "Code Pink" (Pembe Kod) grubu, ölen Iraklıların isimlerini birer çift ayakkabının üzerine yazarak başkent sokaklarına döşedi. ABD'nin başkenti Washington DC'deki eylemde halkın bağışladığı ayakkabılara bir bir isimler yazıldı , etiketlendi. Öte yandan ayakkabılı protesto eyleminin başrolündeki isim olan El Zeydi Irak parlamentosundan hakkında af kararı çıkmasını talep etti.


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