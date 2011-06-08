-EL ZEVAHİRİ'DEN BİN LADİN'E ÖVGÜ KAHİRE (A.A) - 08.06.2011 - ABD güçlerince öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in yardımcısı Eymen El Zevahiri, Bin Ladin'in yaşarken "Amerika'yı dehşete düşürdüğünü", ölümünde de aynısını yapmaya devam edeceğini söyledi. Örgütün iki numarası olan Zevahiri, bir internet sitesinde yayımlanan 28 dakikalık videodaki konuşmasının büyük bölümünde, 2 Mayıs'ta öldürülen Bin Ladin'e övgüler düzdü. Bin Ladin'in cesedini denize attığı için ABD'yi şiddetle eleştiren Zevahiri, Pakistan halkını, "hainler" olarak nitelendirdiği ülke ordusu ve siyasilerine karşı ayaklanmaya çağırdı. Zevahiri, Bin Ladin'in ölümünden sonra ABD'nin bir Müslüman ayaklanmasıyla karşı karşıya kalacağını belirterek, "Bugün Allah'a şükürler olsun ki, Amerika tek bir kişi veya grupla karşı karşıya değil... Uykusundan uyanan ve her nerede olursa olsun ona karşı çıkacak, cihatçı bir rönesans yapan isyancı bir milletle karşı karşıya" dedi.