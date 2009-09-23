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Dünya

El Zevahir'den Obama'ya tehdit

El kaide'nin 2 numaralı ismi Eyman El Zevahir, 'ABD Başkanı Obama'nın sonu Müslümanların elinden olacak' ifadesini kullandı.

23 Eylül 2009 03:00

Terör örgütü El Kaide'nin 2 numaralı ismi Eyman El Zevahir, 'ABD Başkanı Barack Obama'nın sonu Müslümanların elinden olacak' ifadesini kullandı.

Örgüt, ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarının 8. yıl dönümü dolayısıyla genellikle örgüt üyeleri tarafından kullanılan internet sitelerinde 106 dakikalık yeni video görüntüleri yayınlandı.

Arapça yayınlanan görüntülerde, önce küresel mali kriz ve Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesi dahil geçen yılın olayları gözden geçiriliyor ve birkaç önde gelen El Kaide üyesinin açıklamalarına yer veriliyor.

Zevahiri ise konuşmasında Obama'ya hitaben, 'Allah'ın izniyle sonun Müslümanların elinden olacak' dedi.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin de 14 eylülde yayınlanan video görüntülerinde, ABD hükümetinin İsrail ile yakın bağları nedeniyle Amerikan halkına uyarı mesajı yayınlamıştı.

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