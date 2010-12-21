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Dünya

EL YAZMASI ROMANA 13 MİLYON YUAN ŞANGHAY (A.A)

21 Aralık 2010 11:56

-EL YAZMASI ROMANA 13 MİLYON YUAN ŞANGHAY (A.A) - 21.12.2010 - Çin'de el yazması bir roman açık artırma ile 13,25 milyon yuana (yaklaşık 3 milyon 92 bin TL) satıldı. Çin basınında yer alan haberlere göre, beklenenin altında bir fiyata satıldığı belirtilen romanın, başkent Pekin'de bulunan Pekin CNTC Uluslarası Açık Artırma şirketi tarafından satıldığı belirtildi. Şirket yetkilileri romanın, Çin'in bölgesel egemenlik konusuyla ilgili olmasından ötürü yabancıların açık artırmaya katılmasına izin verilmediğini açıkladı. Şinhua ajansı, kitabı inceleyen bilim adamlarının, kitabın Çin ile Japonya arasındaki ihtilaflar arasında bulunan Diaoyü adalarının Çin'e ait olduğunun "kesin kanıtı" olduğu görüşünü ifade ettiğini duyurdu.  El yazması eserin, Çing hanedanlığı (1644-1911) yıllarında Çin ile Ryukyu adaları arasında seyahat eden Şın Fu adlı birinin yazdığı belirtilirken, kitapta yazarın gezdiği dönemde Diaoyü adalarının Çin toprakları içerisinde yer aldığı kaydedildi. Çin Sosyal Bilimler Akademisi Japon Araştırmaları Enstitüsünden Profesör Gao Hong da, bir romanı egemenlik konusunda kesin bir kanıt olarak ifade etmekten emin olamadığını belirterek, egemenlik meselesinin önemli bir konu olduğunu ve ciddi bir şekilde ele alınıp tartışılması gerektiğini kaydetti.

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