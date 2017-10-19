El yazması İncil'i satmak isterken yakalandılar

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, tarihi eser niteliğindeki el yazması İncil\'i satmak isteyen 6 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün İstanbul\'dan Çanakkale\'ye getirilen ve tarihi eser niteliğinde olan el yazması İncil\'in pazarlanacağını öğrendi. Biga İlçesi\'ne bağlı Karabiga Beldesi\'nde düzenlenen operasyonda, ekipler, İncil\'e el koydu, M.A., R.K., E.K., M.E., S.Z. ve O.K.\'yı gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca para sayma makinesi, kurusıkı tabanca, 7 mermi ve 3 otomobil ele geçirildi. İncil\'in, Çanakkale Müzesi\'nden bir heyet tarafından inceleneceği belirtildi.



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