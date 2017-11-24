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El ve ayaklarını bağlayıp, dövdüler, para ve cep telefonlarını gasp ettiler

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, ikinci el cep telefonu alıp satan 41 yaşındaki Ufuk S

24 Kasım 2017 23:51

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, ikinci el cep telefonu alıp satan 41 yaşındaki Ufuk S.\'yi el ve ayaklarını bağlayıp, döverek, yanındaki para ve 2 cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen 2\'si kadın, 5 kişi, tutuklandı.
Geçen hafta, merkez Osmangazi İlçesi\'ndeki Çekirge Polis Merkezi\'ne giden Ufuk S., telefon satarken tanıştığı 2\'si adın, 5 kişinin kendisini bir eve götürüp, burada el ve ayaklarını bağlayarak dövdüğünü, ardından da yanında bulunan 2 cep telefonuyla bin 200 lira parasını gasp ettiğini söyledi. Dört gün boyunca evde alıkonulduğunu belirten Ufuk S., polise gitmeme koşuluyla kendisini serbest bıraktıklarını öne sürüp, şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Evde bulunan M.E.K. ((22), E.E. (44) ve H.T. (20) gözaltına alındı. Hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sahte kimlik kullanan Y.E.K. ile S.M. de Alemdar Mahallesi Ormanlık yolu üzerinde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada gasp ettikleri iki cep telefonu ile kuru sıkıdan bozma iki tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece, \'yağma\'., \'alıkoyma\' ve \'darp\' suçlarından tutuklanarak cezaevine kondu. 

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