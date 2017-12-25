El ve ayaklarını bağladığı oğlunu hortumla dövdü

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de, bir babanın el ve ayaklarını bağladığı, 6 yaşında olduğu söylenen oğlunu hortum ile dövdüğü görüntüler büyük tepki çekti.

Bir evde çekilen görüntülerde, adı açıklanmayan baba, el ve ayaklarını bağladığı oğluna hortumla vuruyor. Acı içinde bağıran çocuk, bir ara babasından kurtulup, bağırarak başka odaya kaçıyor. Odada bulunan başka bir çocuk da yaşananları korku içinde izliyor.

Büyük tepki çeken görüntülerin polis ve jandarmaya da iletildiği belirtildi.



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