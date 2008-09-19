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Dünya

’El Turco’nun aşkı TV'de

'El Turco' diye anılan eski Arjantin lideri Menem’in Şili Güzellik Kraliçesi olan eşi Boloco ile olan aşkı, tv dizisi oluyor.

19 Eylül 2008 03:00

Kendisinden 35 yaş küçük ve Güney Amerika ülkelerinde "Chechu" takma adıyla da tanınan Cecilia ile büyük bir aşk yaşadıktan sonra evlenen "El Turco", eşinin, 2007 yılında bir İtalyan işadamı ile Miami’de üstsüz olarak yakalanması üzerine boşanma davası açmıştı. Şimdi Şili televizyonu "Canal 13", bir sürü entrika ve aldatmalarla dolu bu aşk hikâyesini televizyon dizisi olarak yayına sokmaya hazırlanıyor.

Dizinin çekimlerinin Kasım ayında başlaması, 2009 yılında da başta Güney Amerika ülkeleri olmak üzere gösterime girmesi bekleniyor.

Güney Amerika’nın en ünlü ve güzel kadınları arasında ilk sıralarda yer alan güzellik kraliçesi Cecili Bolocco’nun eski Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori ile de aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. 2006 yılında ölen Şili’nin eski diktatörü Agusto Pinochet’e olan yakınlığı ile de tanınan Cecilia, kamuoyu önünde yaşlı generali öpmekten çekinmemişti.

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