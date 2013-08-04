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Dünya

El Sisi’den sitem: Obama beni Mısır için bir kez bile aramadı

Mursi yönetiminin devrildiği Mısır’daki darbenin mimarı General El Sisi, ABD Başkanı Obama’nın kendisini hiç aramadığını belirterek sitem etti

04 Ağustos 2013 00:39

Mısır’ın darbe lideri General Abdülfettah El Sisi, ABD’nin Mısırlılara gereken desteği vermediğini savundu.

Mısır’da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin askeri darbeyle devrilmesinin ardından, bu göreve, Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur getirildi. Ancak darbenin mimarı kuşkusuz ki Mursi hükümetinde de Savunma Bakanlığı yapan, Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El Sisi’ydi.

Yeni hükümette de Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak yer alan, Genelkurmay Başkanı Sisi, Amerikan Washington Post gazetesine konuştu.
ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel ile neredeyse her gün konuştuklarını söyleyen Sisi, “Başkan Barack Obama bir kez aramadı” dedi. Mursi, Amerikalılar için, “Siz Mısırlıları yüz üstü bıraktınız. Mısırlılara sırtınızı döndünüz ve onlar bunu unutmayacak. Şimdi yine Mısırlılara sırtınızı dönmeye devam ediyorsunuz. Biz müdahale etmeseydik iç savaş çıkardı” dedi.
 

Kahire’de polis müdahalesi

 
Öte yandan, Mısır'da polisin Mursi yanlısı göstericilere müdahalesi sonucu yaklaşık 100 kişi yaralandı.  El-Nahda Meydanı'ndaki sahra hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, başkent Kahire'nin 6 Ekim Semti'nde gece gösteri yapan darbe karşıtlarına müdahale etti.
Olayın ardından çoğunluğu ateşli silahla yaralanan yaklaşık 100 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan bir kaçının ilk müdahalenin ardından başka hastanelere sevk edildiği kaydedildi.
 

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