El Sisi'den adaylık sinyali



Mısır'ın başkenti Kahire'de Harp Akademisi'nin mezuniyet törenine katılan Genelkurmay Başkanı Abdulfettah El Sisi, "Halkın çoğunluğundan devlet başkanı olmam yönünde bir talep gelirse, bunu görmezden gelemem" diyerek devlet başkanlığına göz kırptı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre Genelkurmay Başkanı El Sisi bu yönde gereken resmi adımları ise “önümüzdeki günlerde” atacak.

Mısır'da devlet başkanlığı seçimlerinin kesin tarihi henüz belirlenmiş değil. Ancak seçimlerin yaz aylarından önce yapılması bekleniyor.

Mursi göreve getirmişti

El Sisi, Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardından seçimle göreve gelen devlet başkanı Muhammed Mursi tarafından genelkurmay başkanlığına atanmıştı.

Ancak Abdülfettah El Sisi'nin devlet başkanlığına adaylığını koyabilmesi için askerî görevinden ayrılması gerekiyor. El Sisi'nin devlet başkanlığına adaylığını koyması için hâlihazırdaki savunma bakanlığı görevinden de istifası gerekli.

Abdülfettah El Sisi'ye yakın isimler, bahar aylarında yasalaşacak olan devlet başkanlığına ilişkin yeni kanun düzenlemesinin ardından El Sisi'nin bakanlık görevinden istifa edeceğini kaydediyor.

Mısır geçici devlet başkanı Adli Mansur'un seçim yasasını bu hafta içinde ya da en geç gelecek hafta onaylaması bekleniyor.