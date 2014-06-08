Mısır'da El Sisi yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine başladı

Mayıs ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 97'sini alan eski Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdülfettah El Sisi, bugün yapılan yemin töreniyle resmen olarak göreve başladı. El Sisi, Kahire'deki anayasa mahkemesi yargıçları önünde görev yemini ederken, Mısır'da normal bir çalışma günü olan pazar günü ise tören vesilesiyle resmi tatil ilan edildi. Törene İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Filistin Özerk Yönetimi Lideri Mahmud Abbas gibi isimler davet edilmişti. Törene Batılı liderlerin katılmaması dikkat çekti.

Böylelikle Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden üç yıl sonra Mısır'da bir kez daha ordudan gelen bir isim cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiş oldu. Mısırlı muhalifler El Sisi döneminde muhalefete yönelik baskıların artacağı eleştirilerini dile getiriyor. Mısır'da Mübarek'in devrilmesinden sonra düzenlenen ilk serbest seçimlerle göreve gelen Müslüman Kardeşler'in desteklediği eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle görevinden indirilmesinden bu yana 41 bin kişinin tutuklandığı tahmin ediliyor. Çok sayıda Müslüman Kardeşler üyesi hakkında idam kararı verilmiş ve örgüt yasaklanmıştı. Mısır'da sosyal paylaşım ağları üzerindeki kontrolün artmasından da kaygı duyuluyor.