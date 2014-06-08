T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Mısır'da El Sisi yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine başladı

Yemin törenine İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Filistin Özerk Yönetimi Lideri Mahmud Abbas gibi isimler davet edilirken, Batılı liderlerin katılmaması dikkat çekti

08 Haziran 2014 16:01

Mayıs ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 97'sini alan eski Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdülfettah El Sisi, bugün yapılan yemin töreniyle resmen olarak göreve başladı. El Sisi, Kahire'deki anayasa mahkemesi yargıçları önünde görev yemini ederken, Mısır'da normal bir çalışma günü olan pazar günü ise tören vesilesiyle resmi tatil ilan edildi. Törene İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Filistin Özerk Yönetimi Lideri Mahmud Abbas gibi isimler davet edilmişti. Törene Batılı liderlerin katılmaması dikkat çekti.

Böylelikle Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden üç yıl sonra Mısır'da bir kez daha ordudan gelen bir isim cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiş oldu. Mısırlı muhalifler El Sisi döneminde muhalefete yönelik baskıların artacağı eleştirilerini dile getiriyor. Mısır'da Mübarek'in devrilmesinden sonra düzenlenen ilk serbest seçimlerle göreve gelen Müslüman Kardeşler'in desteklediği eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle görevinden indirilmesinden bu yana 41 bin kişinin tutuklandığı tahmin ediliyor. Çok sayıda Müslüman Kardeşler üyesi hakkında idam kararı verilmiş ve örgüt yasaklanmıştı. Mısır'da sosyal paylaşım ağları üzerindeki kontrolün artmasından da kaygı duyuluyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah SisiMayısGenelkurmay BaşkanıSavunma Bakanı Abdülfettah SisiSisi KahireMısırCumhurbaşkanı Hasan Ruhani FilistinYönetimi Lideri Mahmud AbbasBatılıHüsnü MübarekMısır SisiMübarek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24