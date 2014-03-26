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Dünya
Deutsche Welle

El Sisi adaylığını açıkladı

Mısır'da Muhammed Mursi'yi deviren Genelkurmay Başkanı Abdulfettah El Sisi devlet başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

26 Mart 2014 23:54


Mısır Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El Sisi, ülkenin üst düzey askeri yetkilileriyle bir araya geldi. Yapılan toplantı sonrası El Sisi, devlet başkanlığı adaylığı nedeniyle askerî ve hükümetteki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Sisi ayrıca devlet başkanlığına adaylığını da resmen duyurdu.

Aynı zamanda Savunma Bakanı olan El Sisi'nin gelecek seçimlerde zorlu bir rakibi olmadığı belirtiliyor.

El Sisi'nin haziran ayından önce yapılması muhtemel olan devlet başkanlığı seçimlerini kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Muhammed Mursi'ye devlet başkanlığı görevinden el çektiren El Sisi, ülkede yeni bir geçiş yönetimi kurulmasını sağlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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