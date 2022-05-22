'El sıkışmadılar' iddiasına fotoğraflı yanıt

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun dün CHP'nin Maltepe mitinginde el sıkışmadığını iddia etmişti. İBB Haber, sosyal medya hesabından Yavaş ve İmamoğlu'nun el sıkıştığı görüntüleri paylaşarak Melih Gökçek'e fotoğraflı yanıt verdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'de dün yapılan mitingde kasten el sıkışmadığını iddia eden görüntüler yayınlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden haberler veren İBB Haber, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın 'milletin sesi' mitingi öncesi Florya'da buluştuklarını ve birlikte mitinge gittiklerini açıkladı.

İBB Haber, sosyal medya platformu Twitter'dan Melih Gökçek'in iddialarına şöyle yanıt verdi:

"Bazı haber sitelerinde, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın miting alanında tokalaşmadığı iddia edildi. Halbuki İmamoğlu ve Yavaş, Florya’da buluştu ve mitinge birlikte gitti" ifadelerini kullandı.

ABB: Sn. Yavaş ve Sn. İmamoğlu gün boyu birlikte olup miting alanına birlikte geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı:

"Sn. Yavaş ve Sn. İmamoğlu gün boyu birlikte olup miting alanına birlikte geçti.

ABB Başkanı Yavaş, Antalya'dan uçakla İstanbul'a geçmiş, Belediye Başkanları ile buluşmuş, miting alanına geçerken kıyafetini değiştirmiştir.

Yalanı meslek haline getiren kişilere duyurulur."