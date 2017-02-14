El sıkışmadan önceki o bakış; Trump-Trudeau görüşmesinden dikkat çeken fotoğraf

ABD Başkanı Donald Trump, yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı getirmesine ilişkin çıkardığı kararnamesini savunarak "Kocaman, açık güzel bir kapı olsun istiyorum, ama yanlış insanları içeri alamam" dedi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Fakat bazı durumlarda farklı tepkilerimiz olabilir. Buna iki taraf da saygı duyar" ifadesini kullandı. Bu arada iki liderin görüşmesinde kameralara yansıyan bir görüntü de dikkat çekti. Kanada Başbakanı Trudeau'nun Trump'la el sıkışmadan önceki yüz ifadesi kameralara böyle yansıdı. Sosyal medya da bu görüntüyü konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Trump ve Trudeau, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Donald Trump, bir soru üzerine, yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye alınmamasına ilişkin çıkardığı kararnameyi savunarak, "Kocaman, açık güzel bir kapı olsun istiyorum, ama yanlış insaları içeri alamam" ifadesini kullandı.

Dünyanın bir çok farklı ülkesinde terör saldırılarının düzenlendiğine dikkati çeken Trump, "Bu ülkelerde yaşanan problemlerin kendi ülkemizde de yaşanmasını istemeyiz" diye konuştu.

Trudeau'dan da Trump'ın sözlerini değerlendirmesi istendi.

ABD'ye bu konuyu konuşmak üzere gelmediğini belirten Justin Trudeau, "Kanada halkının benden isteyeceği en son şey, başka bir ülkeye gidip onlara ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatmam olur" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Kanada'nın farklı bir çok konuda olduğu gibi güvenlik konusunda da ortak bir çok çalışmasının olduğuna dikkati çeken Kanada Başbakanı Trudeau, "Fakat bazı durumlarda farklı tepkilerimiz olabilir. Buna iki taraf da saygı duyar" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarının 3 ay ülkeye alınmamasını öngören "ABD'ye Giren Yabancı Teröristlerden Ulusu Koruma" başlıklı bir kararname yayımlamıştı. Washington eyaleti Federal Yargıcı James Robart da kararnamenin uygulamasının ülke genelinde durdurulmasına karar vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 4 Şubat'ta yargıcın kararına binaen yasaklı ülke vatandaşlarına vize vermeye devam edeceğini ve mevcut vizeleri iptal etmeyeceğini duyurmuştu. Bunun ardından ise ABD İç Güvenlik Bakanlığı kararnamenin yürütmesini durdurduğunu açıklamıştı.

Fotoğraf ilgi çekti

Bu arada ikilinin görüşmesinden yansıyan ilk fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Trump'ın el sıkıştığı görüntüler henüz hafızalardayken, Kanada Başbakanı Trudeau'nın Trump'la el sıkışmadan önceki yüz ifadesi kameralara böyle yansıdı.