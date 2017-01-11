El Şebab iki eşcinseli idam etti

Somali’deki radikal İslamcı El Şebab milisleri, örgüte yakınlığı ile bilinen "Andalus" adlı radyo kanalı üzerinden yaptığı açıklamada 20 ve 15 yaşlarındaki iki erkeğin cinsel ilişkiye girdikleri için vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Söz konusu iki gencin radikal İslamcı milislerin kurduğu mahkeme tarafından suçlu bulunduğu kaydedildi.

Radyo haberinde kendini hâkim olarak niteleyen milisin iki erkeğin cinsel ilişkiye girmesini "ahlaka aykırı ve rezilce" bulduğu ifade edildi. Kararın şeriat kurallarına dayandırılarak verildiği açıklandı.

Orta Cuba bölgesindeki Buale kentinde kamuya açık gerçekleştiği belirtilen infaza yüzlerce kişinin tanık olduğu bildirildi.

Reutes’in konuya ilişkin haberinde El Şebab örgütünün ilk kez Somali’de eşcinselleri idam ettiğine yer verilirken, AP ise El Şebab milislerinin daha önce de eşcinselleri öldürdüğünü ancak bunu kamuoyuna duyurmadıklarını bildirdi.

54 Afrika ülkesinin çoğunda eşcinseller hakkında cezai kovuşturma yapılıyor ve cinsel tercihleri nedeniyle hapis cezasına çarptırılıyorlar.

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Reutes/ AP, BD/BS