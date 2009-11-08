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Dünya

El Salvador'da sel: 40 ölü

El Salvador'da günlerdir devam eden yoğun yağış sonrası oluşan sel baskını nedeniyle şu ana kadar 40 kişi hayatını kaybetti.

08 Kasım 2009 02:00

T24 - El Salvador'da günlerdir devam eden yoğun yağış sonrası oluşan sel baskını nedeniyle şu ana kadar 40 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre hükümet yetkilileri ülkenin 5 bölgesinde acil durum ilan ederken, İçişleri Bakanı Humberto Centeno ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını da ifade etti.

Bölgeden ölüm haberleri gelirken, uzmanlar İda Kasırgası'nın Meksika Körfezi'ne doğru yöneldiğini açıkladı.

3 gün önce El Salvador'un doğusundan geçen İda Kasırgası'nın şiddetli yağışlara neden olacağı beklenmiyordu.

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