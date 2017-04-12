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BBC Türkçe

El Salvador'da kırbaçla 'günahtan arınma' törenleri

El Salvador'da her yıl düzenlenen 'günahlardan arınma' törenleri turistlerin de ilgisini çekiyor. Orta Amerika ülkesinde 'şeytan kılığına' giren gençler, kırbaçla 'günah temizliyor'.

12 Nisan 2017 17:22

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da her yıl düzenlenen 'günahlardan arınma' törenleri turistlerin de ilgisini çekiyor.

2014 yılında El Salvador Kongresi tarafından 'kültürel miras' ilan edilen törenlerde 'şeytan kılığına' giren 35-40 genç sokaklarda dolaşarak insanları kırbaçla dövüyor.

Her bir kırbaç darbesinin sadece bir günahı 'temizlediğine' inanılan törenler için Rahip Jorge Escobar, "Bu, iyiyle kötünün mücadelesi' yorumunu yaptı.

Törenin sonunda ise iyiyi temsil eden Hz. İsa ile kırmızı kıyafetli 'şeytan' karşı karşıya geliyor ve şeytan yeniliyor.

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