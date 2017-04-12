El Salvador'da kırbaçla 'günahtan arınma' törenleri

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da her yıl düzenlenen 'günahlardan arınma' törenleri turistlerin de ilgisini çekiyor.

2014 yılında El Salvador Kongresi tarafından 'kültürel miras' ilan edilen törenlerde 'şeytan kılığına' giren 35-40 genç sokaklarda dolaşarak insanları kırbaçla dövüyor.

Her bir kırbaç darbesinin sadece bir günahı 'temizlediğine' inanılan törenler için Rahip Jorge Escobar, "Bu, iyiyle kötünün mücadelesi' yorumunu yaptı.

Törenin sonunda ise iyiyi temsil eden Hz. İsa ile kırmızı kıyafetli 'şeytan' karşı karşıya geliyor ve şeytan yeniliyor.