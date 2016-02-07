El Salvador'da eski subaylar gözaltına alındı



El Salvador ordusuna bağlı özel harekat birlikleri, 16 Kasım 1989'da San Salvador Katolik Üniversitesi'ne (UCA) operasyon düzenlemişti. Askerler 6 Cizvit papazı, bir hizmetçi kadınla 16 yaşındaki kızını üniversitenin bahçesine getirmiş ve başlarına tek kurşun sıkarak öldürmüştü.

Aralarında Latin Amerikalı filozof Ignacio Ellacuria'nın da olduğu Cizvit papazlar, savaşın sona ermesi için girişimlerde bulunmuş; hükümet birliklerinin iç savaş sırasındaki insan hakları ihlallerini gündeme getirmişti. Kadınlarınsa arkada görgü tanığı bırakmamak için infaz edildiği sanılıyor.

İspanyol El Mundo gazetesinin haberine göre katliamda sorumluluk taşıdığı sanılan 4 eski subay gözaltına alındı. Bunlar arasında Albay Guillermo Alfredo Benavides de bulunuyor. 1991 yılında görülen davada Benavides hakkında 30 yıl hapis cezası verilmişti. Emekli albay iki yıl sonra çıkan afla serbest kalmıştı.

El Mundo'nun haberine göre 13 ordu mensubunun daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İspanya suçluların iadesini istedi

Üniversite bahçesinde öldürülen papazlardan 5'i İspanya vatandaşı. O nedenle İspanya yargısı ocak ayında başvuru yaparak El Salvador'dan suçluları iade etmesini istedi. El Salvador'daki en yüksek mahkemenin bu konuda bir karar vermesi bekleniyor.

İspanyol yargısı dönemin Savunma Bakanı Yardımcısı Inocento Montano Morales'in de suçlu olduğuna dair ellerinde "yeterli delil" olduğu gerekçesiyle ABD'den iadesini talep etti. Kuzey Carolina Eyaletindeki mahkeme cuma günü cezaevinde bulunan 73 yaşındaki Morales'in İspanya'ya iade edilmesine hükmetti.

El Salvador’da 1980-1991 yılları arasında süren iç savaşta en az 75 bin insan hayatını kaybetti. Katliam, yargısız infaz ve işkence uygulamalarının olduğu iç savaşta 8 bin kişinin akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor.