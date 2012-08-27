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Dünya

El Salvador'da 7,4 büyüklüğünde deprem!

Depremin ardından Acajutla açıklarında 10 santimetrelik küçük bir tsunami tespit edildiği açıklandı

27 Ağustos 2012 11:27

El Salvador açıklarında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ile 5,4 büyüklüğündeki artçı şokun ardından yapılan tsunami uyarısı kaldırıldı.

Hawaii'deki Pasifik Tsunami Merkezi, dün yerel saatle 22.37'de San Miguel'in 138 kilometre güneybatısında, denizin 53 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından Acajutla açıklarında 10 santimetrelik küçük bir tsunami tespit edildiğini açıkladı.

Depremden bir saat sonra kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki artçı şokun ise, aynı bölgede denizin 57,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

El Salvador'un yanı sıra Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Guatemala, Panama ve Meksika'yı kapsayan tsunami uyarısı daha sonra kaldırıldı. Depremde ölen ya da yaralanan olmadı.

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