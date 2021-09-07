El Salvador'da Bitcoin tedavüle giriyor

Bitcoini yasal para birimi olarak kabul edeceklerini duyuran ilk ülke olan El Salvador, bugün Bitcoini yasal para birimi olarak tedavüle alıyor.

El Salvador'da Başkan Nayib Bukele, twitter hesabından yaptığı paylaşımda 200 yeni Bitcoin daha aldıklarını duyurdu. Yeni alımla birlikte El Salvador'un elindeki Bitcoin miktarı 400'e yükselirken, söz konusu kripto paranın piyasa değerinin 20 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Bukele ayrıca daha fazla kripto para almayı hedeflediklerini de açıkladı.

Bitcoin 52 bin doları aştı

Öte yandan, El Salvador'dan gelen haberlerle birlikte Bitcoin 52 bin doları aşarken, piyasa değeri ise 1 trilyon dolar seviyesine yaklaştı.

Bitcoin, temmuz ayının sonundan itibaren yükseliş trendine geçmişti.